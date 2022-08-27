Фіорентина офіційно оголосила про річну оренду чеха з Верони. "Фіалки" заплатять 1,5 млн євро і матимуть право викупу наступного літа.

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Барак вже 5 років виступає у Серії А, захищаючи кольори Удінезе, Лечче та Верони. Минулий сезон у складі "мастифів" став справжнім проривом. Антонін оформив 11+4 у 29 матчах Серії А, опинившись серед найбільш результативних хавбеків чемпіонату.

Додамо, що Фіорентина розпочала новий сезон з перемоги над Кремонезе (3:2) і нульової нічиєї проти Емполі.

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