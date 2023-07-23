Кривбасс вернул звездного иностранца – клуб имеет возможность выкупить игрока
Камерунец Иван Дибанго снова будет выступать в украинской Премьер-лиге.
Криворожский Кривбасс снова арендовал камерунского защитника Ивана Дибанго, контракт которого принадлежит эстонской Левадии. Об этом пишет пресс-служба клуба.
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По официальным данным, клуб УПЛ вернул игрока в свои ряды, но на этот раз у украинского клуба есть возможность выкупить контракт футболиста по завершению аренды.
Напомним, Дибанго в прошлом сезоне выступал за Кривбасс на правах аренды, после чего покинул клуб. Камерунец сыграл за криворижан в прошлом сезоне УПЛ 23 матча, отдав одну результативную передачу.
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