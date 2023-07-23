Камерунец Иван Дибанго снова будет выступать в украинской Премьер-лиге.

Криворожский Кривбасс снова арендовал камерунского защитника Ивана Дибанго, контракт которого принадлежит эстонской Левадии. Об этом пишет пресс-служба клуба.

"Кого это интересует?": Леоненко дерзко отреагировал на дебютный гол Мудрика за Челси

По официальным данным, клуб УПЛ вернул игрока в свои ряды, но на этот раз у украинского клуба есть возможность выкупить контракт футболиста по завершению аренды.

Напомним, Дибанго в прошлом сезоне выступал за Кривбасс на правах аренды, после чего покинул клуб. Камерунец сыграл за криворижан в прошлом сезоне УПЛ 23 матча, отдав одну результативную передачу.

Золотые 80-е: когда босс Ярмоленко был пацаном, в Вердере пили по 100 граммов, Марадона не подсел на наркоту и еще 27 фото