Місто Умань стане "домашнім" для футболістів запорізького Металурга. Клуб проведе наступний сезон у Першій лізі.

Запорізький Металург, який розпочне новий сезон в Першій лізі, визначився з місцем проведення домашніх матчів.

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Як повідомляє клубна прес-служба, запоріжці будуть приймати своїх суперників в місті Умань (Черкаська область).

Саме на цій арені запоріжці проведуть свій дебютний матч у новому сезоні. Матч 1-го туру Першої ліги Металург Запоріжжя – Кремінь відбудеться у п’ятницю, 28 липня 2023 року.

У минулому розіграші Першої ліги запорізький Металург фінішував на 4-му місці, серйозно відставши від Полісся та Оболоні (ці два клуби безпосередньо пройшли до еліти) та поступившись одним пунктом ЛНЗ.

У стикових матчах за право грати в УПЛ Металург З протистояв рівненському Вересу. Перший матч завершився на користь запорізького клубу – 1:0. Однак у зустрічі у відповідь Верес взяв впевнений реванш – 6:1.

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