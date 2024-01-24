Джамель Бельмади уволен с поста главного тренера сборной Алжира после вылета из Кубка Африки.

В среду, 24 января, президент Алжирской федерации футбола Валид Сади объявил о том, что Джамель Бельмади больше не является тренером "феннеков". Тренеру не простили провал на Кубка Африки – Алжир занял четвёртое место в группе D: команда дважды сыграла вничью и в решающем матче проиграла Мавритании.

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Формально Бельмади расстался со сборной Алжира по обоюдному согласию – тренеру не будет выплачена компенсация за увольнение. Прежнее соглашение тренера с Алжирской федерацией футбола было рассчитано до 2026 года.

В 2019 году Бельмади привёл "феннеков" к победе в Кубке Африки. В 64 матчах во главе команды Джамель одержал 41 победу при 17 ничьих и 6 поражениях.

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