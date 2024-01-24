Джамель Бельмаді звільнений з посади головного тренера збірної Алжиру після вильоту з Кубка Африки.

У середу, 24 січня, президент Алжирської федерації футболу Валід Саді оголосив про те, що Джамель Бельмаді більше не є тренером "феннеків". Тренеру не пробачили провал на Кубка Африки – Алжир посів четверте місце в групі D: команда двічі зіграла внічию і у вирішальному матчі програла Мавританії.

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Формально Бельмаді розпрощався зі збірною Алжиру за обопільною згодою – тренеру не буде виплачена компенсація за звільнення. Колишня угода тренера з Алжирською федерацією футболу була розрахована до 2026 року.

У 2019 році Бельмаді привів "феннеків" до перемоги в Кубку Африки. У 64 матчах на чолі команди Джамель здобув 41 перемогу за 17 нічиїх і 6 поразок.

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