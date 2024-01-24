В среду, 24 января, состоялись матчи 3-го тура группового этапа Кубка Африки в группе E. Результаты – в этой новости на "Футбол 24".

Кубок Африки, группа Е, 3-й тур

ЮАР – Тунис – 0:0

Намибия – Мали – 0:0

В среду группа Е отличилась низким тоталом. Ни в одном из двух матчей болельщики так голов и не дождались – ЮАР разыграл безголевую ничью с Тунисом, а Намибия – с Мали. Впервые на текущем Кубке Африки оба матча тура в одной из групп завершились со счетом 0:0.

По итогам этих встреч Мали и ЮАР вышли в плей-офф Кубка Африки напрямую, а занявшая итоговое третье место Намибия вышла из группы по дополнительным показателям.

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Главный тренер сборной Туниса Джалель Кадри официально стал безработным. Он объявил о своей отставке ещё перед игрой, и результат матча с ЮАР никак не повлиял бы на его решение. Принимать его отставку придётся новому главе Федерации футбола – прежний глава Вади Джари находится в тюрьме за растрату средств.

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