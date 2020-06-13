toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Мир
ЗАРЯ - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Очигава голом помог Левадии вырвать ничью – экс-защитник Динамо успел стать антигероем матча

19:06 21 Читати українською
Очигава голом помог Левадии вырвать ничью – экс-защитник Динамо успел стать антигероем матча
Фото ФК Левадия

Левадия принимала Тамекку в рамках 7-го тура чемпионата Эстонии, звездой матча стал украинский защитник.

Чемпионат Эстонии, 7-й тур

Левадия -Тамекка - 2: 2

Голы: Очигава, 31 Сафронов, 90+2 – Коскор, 4, Велма, 82

Удаление: Очигава, 45 (Л)

Зубков отличился за Ференцварош роскошным голом из-за пределов штрафной площадки

Гости быстро открыли счет, но бывший защитник киевского Динамо Зураб Очигава вскоре голом выровнял положение. Перед свистком на перерыв украинский игрок Левадии умудрился получить вторую желтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

Во втором тайме гости воспользовались численным преимуществом и снова вышли вперед. Уже в добавленное время хозяевам удалось спасти ничью.

После 7-ми туров Левадия расположилась на второй строчке, Тамекка – 6-я.

Лунін з двома обличчями приголомшив іспанські ЗМІ та фанатів: від сучого сина до божевільного рятівника за 90 хвилин

blog_ava
Ювентус – Милан: проход туринцев в финал Кубка с неоднозначной игрой, пассивные "россонери", Доннарумма – герой без паса
03:03
838
Теги
Мир Украинцы за рубежом Зураб Очигава Зураб Очигава Левадия Левадия
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
48
мин
Наполи
22:00
Интер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук