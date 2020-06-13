Очигава голом помог Левадии вырвать ничью – экс-защитник Динамо успел стать антигероем матча

Левадия принимала Тамекку в рамках 7-го тура чемпионата Эстонии, звездой матча стал украинский защитник.

Чемпионат Эстонии, 7-й тур

Левадия -Тамекка - 2: 2

Голы: Очигава, 31 Сафронов, 90+2 – Коскор, 4, Велма, 82

Удаление: Очигава, 45 (Л)

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Гости быстро открыли счет, но бывший защитник киевского Динамо Зураб Очигава вскоре голом выровнял положение. Перед свистком на перерыв украинский игрок Левадии умудрился получить вторую желтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

Во втором тайме гости воспользовались численным преимуществом и снова вышли вперед. Уже в добавленное время хозяевам удалось спасти ничью.

После 7-ми туров Левадия расположилась на второй строчке, Тамекка – 6-я.

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