Очігава голом допоміг Левадії вирвати нічию – екс-захисник Динамо встиг стати антигероєм матчу

Левадія приймала Тамекку в рамках 7-го туру чемпіонату Естонії, зіркою матчу став український захисник.

Чемпіонат Естонії, 7-й тур

Левадія –Тамекка – 2:2

Голи: Очігава, 31, Сафронов, 90+2 – Коскор, 4, Велма, 82

Вилучення: Очігава, 45 (Л)

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Гості швидко відкрили рахунок, але колишній захисник київського Динамо Зураб Очігава невдовзі голом вирівняв становище. Перед свистком на перерву український гравець Левадії примудрився отримати другу жовту картку та залишив свою команду в меншості.

У другому таймі гості скористались чисельною перевагою і знову вийшли вперед. Вже у доданий час господарям вдалось врятувати нічию.

Після 7-ми турів Левадія розташувалась на другій сходинці, Тамекка – 6-та.

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