Зубков отличился за Ференцварош роскошным голом из-за пределов штрафной площадки

Вингер Ференцвароша Александр Зубков пополнил свой бомбардирский актив в матче против Диошдьёра.

Кандидат в сборную Украины удвоил преимущество своей команды на 54 минуте встречи.

Зубков получил предложения еще от двух иностранных клубов – известны финансовые детали

Зубков получил мяч на правом фланге и без особого сопротивления приблизился к штрафной соперника. Никто из защитников Диошдьёра так и не накрыл Александра, поэтому он имел достаточно пространства и времени, чтобы мощным ударом с левой вколотить мяч под перекладину.

Добавим, что это уже 9 гол для украинца в чемпионате Венгрии, именно он вместе с Франком Боли делит звание лучшего бомбардира Ференцвароша.

Ребров уничтожил соперника мощным вторым таймом – Зубков стал одним из главных героев