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Зубков отличился за Ференцварош роскошным голом из-за пределов штрафной площадки

7 июня 23:40 51 Читати українською
Зубков отличился за Ференцварош роскошным голом из-за пределов штрафной площадки
Александр Зубков / Сайт Ференцвароша

Вингер Ференцвароша Александр Зубков пополнил свой бомбардирский актив в матче против Диошдьёра.

Кандидат в сборную Украины удвоил преимущество своей команды на 54 минуте встречи.

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Зубков получил мяч на правом фланге и без особого сопротивления приблизился к штрафной соперника. Никто из защитников Диошдьёра так и не накрыл Александра, поэтому он имел достаточно пространства и времени, чтобы мощным ударом с левой вколотить мяч под перекладину.

Добавим, что это уже 9 гол для украинца в чемпионате Венгрии, именно он вместе с Франком Боли делит звание лучшего бомбардира Ференцвароша.

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Мир Ференцварош Ференцварош Александр Зубков Александр Зубков Венгрия Украинцы за рубежом Видеоновости
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