В поединке 11-го тура Серии А Интер на выезде одолел Аталанту (2:1). Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол 24".

Довольно равный первый тайм завершился пенальти незадолго до перерыва: Муссо бросился в ноги Дармиану и завалил последнего на газон. Чалханоглу с отметки открыл счет в матче.

Интер на выезде одолел Аталанту и закрепился на вершине Серии А – Лаутаро забил уже 12-й гол в сезоне

После отдыха Лаутаро удвоил преимущество Интера, но офсайд украл гол у аргентинца. Тот продолжил искать шанс у ворот соперника и уже через 5 минут отметился очередным шедевром, закрутив с линии штрафной под дальнюю штангу. Аталанта не опустила руки и совсем скоро возродила интригу – Скамакка откликнулся на прострел Лукмана в район одиннадцатиметровой отметки.

Обе команды имели шансы увеличить счет, но ограничились тремя голами. Как следствие, Интер закрепился на вершине Серии А, а Лаутаро с 12-ю голами остается лучшим бомбардиром первенства (его ближайшие преследователи – Виктор Осимхем из Наполи и Оливье Жиру из Милана – имеют в активе по 6 мячей).

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