Луцкая Волынь пока не может побороть вспышку коронавируса в клубе.

Матч 4-го тура Первой лиги между Николаевом и Волынью перенесен, сообщает официальный сайт луцкого клуба.

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Поединок, который должен был пройти в субботу, 26 сентября, в Николаеве, не состоится из-за вспышки COVID-19 в лагере лучан. Такое решение Профессиональная футбольная лига приняли после обращения представителей Волыни.

Напомним, подопечные Василия Сачко пропустили и предыдущий тур против тернопольской Нивы: тогда в лагере "крестоносцев" было выявлено 13 случаев инфицирования – положительные тесты сдали 8 футболистов и 5 человек персонала клуба.

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