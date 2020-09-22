Луцька Волинь поки не може побороти спалах коронавірусу у клубі.

Матч 4-го туру Першої ліги між Миколаєвом та Волинню перенесено, повідомляє офіційний сайт луцького клубу.

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Поєдинок, який мав пройти у суботу, 26 вересня, у Миколаєві, не відбудеться через спалах COVID-19 у таборі лучан. Таке рішення Професіональна футбольна ліга ухвалили після звернення представників Волині.

Нагадаємо, підопічні Василя Сачка пропустили і попередній тур проти тернопільської Ниви: тоді у таборі "хрестоносців" було виявлено 13 випадків інфікування – позитивні тести здали 8 футболістів і 5 осіб персоналу клуба.

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