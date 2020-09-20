Первая Лига, 3-й тур

Кристалл – Полесье – 0:1

Голы: Трояновский, 85

Оболонь – Черноморец – 2:3

Голы: Батальский, 21, 52 – Лиховидко, 14, Колбаса, 75 (аг), Авагимян, 76

Удаление: Голиков (Оболонь)

Металлист 1925 – Агробизнес – 1:0

Голы: Ямполь, 49

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Кристалл принимал дома Полесье. В первом тайме была равная борьба, как и ожидалось, ведь команды примерно одинаковы по подбору игроков – до перерыва никто не отмечался, хотя и было несколько возможностей. Во втором тайме Полесье атаковало активнее, что дало результат в конце поединка. На 85 минуте решающим голом отметился Трояновский. 1:0 – Полесье одерживает первую победу в сезоне и поднимается на 5 место, имея в своем активе 4 пункта. Кристалл остается на дне турнирной таблицы с нулем очков.

Черноморец на выезде встречался с Оболонью. Команды резво начали поединок и до перерыва отличились по одному голу. Сначала Лиховидко расписался в воротах Оболони, а через несколько минут Батальский ответил точным выстрелом. В начале второго тайма тот же Батальский отличился во второй раз, записав в свой актив дубль. Однако после этого футбольный бог отвернулся от Оболони – сначала Ковбаса забил автогол, а через минуту Авагимян вывел Черноморец вперед во второй раз в матче. 3:2 – напряженная победа Черноморца, который закрепился на первой строчке. Оболонь занимает 6 место с тремя очками.

Металлист 1925 дома играл с Агробизнесом. Поединок не был богатым на моменты, поэтому главный эпизод матча случился аж на 49 минуте – Ямполь вывел хозяев вперед с пенальти. Агробизнес пытался отыграться, но их попытки были бесполезными. Финальный свисток зафиксировал триумф Металлиста 1925 со счетом 1:0. Харьковчане поднялись на вторую строчку Первой лиги, имея в своем активе семь пунктов. Агробизнес расположился на 7 позиции с тремя очками.

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