Бессмертная украинская классика снова прозвучала во время трансляции футбольного матча.

В понедельник, 21 сентября, состоялся очередной тур Первой лиги, в котором, среди прочих, встречались краматорский Авангард и дебютант второго по силе дивизиона ВПК-Агро (2:3). Команды провели зрелищный матч, в котором было забито 5 голов, а победу праздновали гости.

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Однако не это поразило болельщиков. Со стартовым свистком о начале матча комментатор поединка Николай Гись процитировал в эфире строки стихотворения Максима Рыльского "Запахла осень дряблым табаком", чем вызвал ностальгию у настоящих ценителей качественного украинского комментирования.

Напомним, в свое время знаменитый комментатор Денис Босянок прославился цитированием стихов Уильяма Шекспира, Лины Костенко и Тамары Коломиец.

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