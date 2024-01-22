Поединок между Марокко и ДР Конго на Кубке африканских наций завершился массовыми беспорядками на поле.

Сразу после финального свистка игроки сборных Марокко и ДР Конго начали выяснять отношения на поле. Игроков долгое время не могли разнять, но обошлось без серьезных последствий.

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Впрочем, Юссеф Эн-Несири не успокоился. На видео из подтрибунного помещения можно заметить как Шансель Мбемба направлялся с поля, а Эн-Несири мчался за ним, очевидно пытаясь избить. Вратарь марокканцев Буну едва сдерживал своего партнера по сборной, вцепившись в его футболку.

Добавим, что поединок завершился ничьей 1:1 – на гол Хакими результативно ответил Силас во втором тайме. Марокко набрало 4 очка после 2-х туров, тогда как ДР Конго второе с 2 пунктами в активе.

Scenes after Morocco 1-1 DR Congo.pic.twitter.com/gcSEoXm6t3 — George Addo Jnr (@addojunr) January 21, 2024