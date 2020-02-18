Заря дозаявила трех легионеров на вторую часть УПЛ – новички команды получили номера

Заря внесла новичков в заявку на УПЛ / ФК Заря

Луганский клуб внес в заявку на вторую часть сезона трех игроков, пополнивших команду этой зимой.

Хавбеки Андреас Цыганикс и Ловро Цвек, а также нападающий Михайло Перович внесены заявку Зари на официальном сайте УПЛ.

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Новички команды получили игровые номера. Циганикс будет выступать за Зарю под номером 97, Цвек выбрал 4 номер, а Перович – 9.

Отметим, что свой первый официальный матч в 2020 году Заря сыграет в субботу, 22 февраля. Соперником команды Скрипника будет Мариуполь.

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