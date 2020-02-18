Заря дозаявила трех легионеров на вторую часть УПЛ – новички команды получили номера

Лига Европы — 13:00 198
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Нокаутував рефері, відшив Ювентус та розвиває футбол в Україні: Луїзао – шлях від "баскетболіста" до легенди Бенфіки
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Карпаты подготовили документы для передачи клуба в собственность Львова – официальное заявлениеУкраина — 10:19 256
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Атлетико – Ливерпуль: анонс матча 1/8 финала Лиги чемпионовЛига чемпионов — 08:30 445
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Боруссия Д – ПСЖ: анонс матча 1/8 финала Лиги чемпионовЛига чемпионов — 08:00 273
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Жерсон Родригес не нужен Динамо – почему в Киеве могут радоваться первым успехам скандального игрока в ТурцииТурция — 17 фев 1483