Манчестер Сіті розгромив Саутгемптон в 10-му турі АПЛ і захопив лідерство. Дивіться відео голів і огляд поєдинку на "Футбол 24".

Підопічні Гвардіоли ще до перерви забили двічі – авторами голів стали Канселу і Фоден. Ерлінг Холанд промовчав, проте сказав своє слово в другій половині гри.

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Але спершу забив Ріяд Марез, ударом з льоту замкнувши пас Родрі. Холанд поставив крапку в матчі, відправивши м'яч поміж ніг кіперу після асисту Канселу. Тепер в активі Ерлінга 15 голів в АПЛ – це стільки, скільки було у найкращого бомбардира Ман Сіті в минулому сезоні (Кевін де Брюйне). Загалом в його активі вже 20 голів у складі Манчестер Сіті.

4:0 – Ман Сіті набрав 23 очки і став лідером АПЛ. У Арсенала 21 бал, а свій матч проти Ліверпуля команда Олександра Зінченка проведе завтра, 9 жовтня.