"Нас очень удивило публичное заявление Игоря Суркиса о том, что Минай должен ехать играть в Киев. Я думал, что у нас нормальные товарищеские отношения с футбольным клубом Динамо и мы уважаем каждого, кто развивает украинский футбол.

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Я звонил Игорю Михайловичу тогда, когда принималось решение о переносе игры и мы нормально поговорили и сошлись на том, что позже решим между собой, где и когда играть. За все наши четыре сезона в УПЛ у нас не было конфликтов ни с одним клубом. Всегда идем навстречу коллегам, а они – нам. Но в этой ситуации все вдруг решили без нас.

На следующий день после слов президента Динамо мы получаем то самое письмо от УАФ с решением по стадиону. Очень не хочу верить, что заявление Динамо и действия УАФ связаны между собой. Но все выглядит именно так. Возьмите хотя бы вот этот факт: первым публично сказал об этом письме работник Динамо Сергей Мохник. На тот момент мы еще не знали об этом письме и оно еще нигде не было опубликовано, а Мохник уже о нем рассказывал. Откуда же он узнал, интересно?" – сказал Пересоляк в интервью Українському футболу.

Напомним, в скандальном матче 16-го тура Минай и Динамо успели сыграть чуть больше минуты и вынуждены были прятаться в укрытии из-за объявленной воздушной тревоги. После ее завершения было договорено о переносе поединка. Сейчас же клубы ведут между собой виртуальную войну – Динамо угрожает Минаю техническим поражением, если закарпатцы не согласятся провести поединок в Киеве. На стороне киевлян сыграла и УАФ, которая выдала цидулку с указанием срочно оборудовать Минай-арену освещением (иначе она будет лишена аккредитации). В свою очередь закарпатцы не горят желанием ехать в столицу и тратить деньги на дооборудование стадиона во время войны.

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