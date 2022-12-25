"Это хороший футболист, нам нужен такой профиль. Я очень надеюсь, что трансфер состоится.

Мойес обсудил с Малиновским трансфер в Вест Хэм, – журналист

Его сильная сторона – быстрое продвижение мяча вперед, а еще у него мощный удар.

Малиновский был приоритетной целью главного тренера Игора Тудора этим летом. Если мы и подписали Харита, то только потому, что переход украинца не удалось завершить", – цитирует Footballclubdemarseille.fr слова Маномая в программе Debat Foot Marseille.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Аталанта подняла цену за украинца с 10 до 20 млн евро, чем отпугнула Марсель, у которого есть финансовые проблемы.

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