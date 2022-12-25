"Очень надеемся, что трансфер Малиновского состоится": Марсель продолжает борьбу за украинца
Коммерческий консультант провансальцев Суринья Маномай прокомментировала заинтересованность клуба в полузащитнике Атланты Руслане Малиновском.
"Это хороший футболист, нам нужен такой профиль. Я очень надеюсь, что трансфер состоится.
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Его сильная сторона – быстрое продвижение мяча вперед, а еще у него мощный удар.
Малиновский был приоритетной целью главного тренера Игора Тудора этим летом. Если мы и подписали Харита, то только потому, что переход украинца не удалось завершить", – цитирует Footballclubdemarseille.fr слова Маномая в программе Debat Foot Marseille.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что Аталанта подняла цену за украинца с 10 до 20 млн евро, чем отпугнула Марсель, у которого есть финансовые проблемы.
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