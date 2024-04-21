Манчестер Юнайтед одолел Ковентри Сити в полуфинале Кубка Англии. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Команда Тег Хага едва не вылетела из Кубка Англии, позволив представителю Чемпионшипа сравнять счет, ведя 3:0 и довести игру до серии пенальти.

Манчестер Юнайтед драматично вышел в финал Кубка Англии – соперник совершил камбэк с 0:3 и дотянул до серии пенальти

Каземиро первый подошел к отметке и пробил почти так же, как Бернардо Силва в матче против Реала – по центру и без проблем для вратаря. В итоге Манчестер Юнайтед все же одолел Ковентри.

Манкунианцы 22 раз вышли в финал, что является рекордом для турнира. Подопечные Тен Хага 12 раз выигрывала Кубок Англии. В финале Манчестер Юнайтед сыграет с Манчестер Сити 25 мая.

К слову, команды разыгрывали трофей в прошлом сезоне. "Горожане" выиграли у манкунианцев 2:1.