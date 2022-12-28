Лучшим игроком украинской Премьер-лиги 2022 года избрали 25-летнего бомбардира днепрян. Опрос среди футболистов и тренеров провел сайт "Команда 1" , который продолжает традицию референдумов, начатых газетой "Команда" в 1995 году.

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В опросе принимали участие 15 игроков и коуч из каждой команды УПЛ, которые выбирали тройку лучших. За первое место давали 3 очка, за второе – 2, а за третье – 1. Всего проголосовали 240 футболистов и 16 наставников.

Довбик, набравший 393 балла (51% от максимального числа), завоевал этот приз второй раз подряд. Его на первое место поставили 75 человек, на второе – 67, на третье – 34. Больше всего за Артема голосовали СК Днепр-1, Ворскла и Верес.

Вторым финишировал вингер Шахтера Михаил Мудрик, уступивший Довбику всего на 18 баллов. Третьим стал хавбек "спортклубовцев" Александр Пихаленок (175 баллов). Дальше первая десятка выглядит так:

4. Виталий Буяльский (Динамо) – 148;

5. Виктор Цыганков (Динамо) – 62;

6-7. Андрей Цуриков (Александрия) – 33;

6-7. Игорь Кирюханцев (Заря) – 33;

8. Олег Данченко (Заря) – 30;

9. Георгий Судаков (Шахтер) – 27;

10. Николай Матвиенко (Шахтер) – 20.