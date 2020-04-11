"Обо*раться можно": Милевский не оценил чувство юмора звездного фаната Шахтера – пришлось оправдываться

Если вы не отличаетесь хорошими шутками – не смейте комментировать упоминания в СМИ о белорусском футболе.

Канал Футбол опубликовал фото Милевского с матча полуфинала Кубка Беларуси, где ассист украинского форварда помог Динамо Брест праздновать победу над солигорским Шахтером (2:0).

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Известный украинский телеведущий Андрей Бедняков шутливо спросил в комментариях: "Они сразу с полуфинала начинают?". Миля не полез за словом в карман и лаконично ответил: "Смешно, обо*раться можно от шутки".

"Чемпионат ваш только начался там (мы же за ним следим, в том числе и через вас тоже). И здесь сразу новость о полуфинале Кубка. Вот и поинтересовался. Не нужно искать язвы там, где ее нет! Желаю забивать в каждом матче и снова стать чемпионом", – попытался объяснить свои слова телеведущий.

Напомним для болельщиков, которые ориентируются в Кубке Беларуси как Андрей Бедняков – турнир проходит по схеме осень-весна.

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