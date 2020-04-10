"А бухло где?" – Милевский доказывает, что правильное питание является залогом противодействия коронавирусу

Нападающий Динамо Брест Артем Милевский решил дать полезный совет белорусам, пока местные власти на это не способны.

Артем Милевский опубликовал в instagram фото роскошного ужина, подписав фотографию: "Здоровья всем. Оставайтесь дома".

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Напомним, власти Беларуси решили не отменять все спортивные соревнования в стране из-за коронавируса, поэтому северный сосед Украины остается единственной страной Европы, где продолжают играть в футбол.

"А бухло где?" – заметил один из фанатов Мили под фото и сразу получил ответ.

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