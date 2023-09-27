Оболонь и Динамо 27 сентября сошлись в поединке 1/8 финала Кубка Украины. Стартовые составы команд и онлайн-видеотрансляцию смотрите в этой новости на "Футбол 24".

Поединок между Оболонью и Динамо начался в 17:00 по киевскому времени. Следить за событиями матча онлайн можно на YouTube-канале Football Hub.

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Стартовый состав Оболони: Кичак – Фатеев, Вовкун, Приймак, Карась, Осман – Дубко, Косовский, Мороз – Суханов, Краснопир.

Стартовый состав Динамо: Нещерет – Караваев, Биловар, Попов, Дубинчак – Бражко, Андриевский – Ярмоленко, Буяльский, Диалло – Бенито.

Напомним, что Оболонь и Динамо уже встречались в чемпионате в этом сезоне. Победу одержали "бело-синие" со счетом 4:2.

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