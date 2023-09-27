СК Днепр-1 покинул розыгрыш Кубка Украины 2023/24 на стадии 1/8 финала, потерпев поражение от Полесья. Отчёт о матче читайте на "Футбол 24".

Первый тайм встречи в Житомире прошел при явном преимуществе СК Днепр-1, однако открывать счет должны были игроки Полесья. Причем уже на 3-й минуте. Порадовать Геннадия Буткевича мог Крушинский, который перехватил вынос от Волынца, сместился в центр и вколотил под перекладину – впрочем, голкипер исправился за ошибку, парировав удар.

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В дальнейшем моменты создавать только днепровцы. После нескольких хороших атак с неострым завершением гости забили гол – это произошло на 14-й минуте, когда Леднев принял разрезной пас от Когута и переиграл Бойко. Взятие ворот не засчитали из-за офсайда.

Еще через четыре минуты с линии штрафной стрелял Пихаленок, но мяч рикошетом от защитника прилетел в руки Бойко. На 22-й Гуцуляк замыкал подачу от Кравца (мимо дальней штанги), а на 25-й Рубчинский упустил топ-эпизод. Валентин открылся под заброс от Леднева и оказался прямо перед голкипером, однако не попал по мячу!

Последнюю возможность открыть счет до перерыва СК Днепр-1 запорол на 39-й минуте, причем довольно остроумно. Когут открылся на ближней стойке под прострел Леднева, однако пробил... себе в грудь! В конце концов, отдыхать команды отправились при нулях на табло.

Первый тайм оказался провальным для Полесья, поэтому Юрий Калитвинцев в раздевалке провел тройную замену. Крушинский, Огиря и Янаков уступили место Кушниренко, Танковскому и Макуана. Впрочем, этот ход на старте второго тайма ничем не помог.

Уже на 48-й минуте СК Днепр-1 создал целых два момента – сначала Когут замыкал навес на линию вратарской, а затем Рубчинский влетел в штрафную, качнул защитника и пробил с близкого расстояния. В обоих случаях выручил Бойко. Полесье же имело только неудачный лонгшот Кушниренко и мягкий удар Козака с правого края штрафной (Волынец поймал мяч).

К сожалению, после активного старта команды вспомнили, что они представляют украинский футбол. Целых 25 минут футболисты били друг друга и катали вату, не создавая ничего опасного. Первым не выдержал Юрий Максимов, который на 72-й минуте заменил Леднева и Когута на Пиреса и Кивинду. Юрий Калитвинцев парировал снятием Мустафаева – вместо него появился Грицук.

Эти перестановки ничем не помогли. Все шло к нулям и овертаймам, как вдруг СК Днепр-1 забил гол! Чистый гол! После розыгрыша с углового Сваток подхватил мяч на левом краю штрафной и выполнил подачу вдоль линии вратарской – Адамюк же замкнул головой. 1:0!

Сразу после этого Пурита заменил Владимира, а Юрий Калитвинцев вскоре выпустил Назаренко вместо Ариэльсона. Экс-"спортклубовец" мог стать героем Полесья на пару с Волынцом – голкипер на 85-й минуте выбил мяч прямо в него, отскок только чудом не закатился в ворота. Это был единственный момент житомирян в первые 10 минут после пропущенного гола.

А потом хозяева забили. Правда, гол не засчитали. Кравченко получил заброс от Грицука и прострелил вдоль ворот, а Грицук при замыкании попал себе в руку – да еще и в офсайд попал. Добивание от Назаренко уже не имело смысла.

На 90+1 минуте житомиряне таки отыгрались. Команде несколько повезло: подача с левого фланга на Кравченко завершилась скидкой с отскоком от газона (с Никитой недоработал Кравец) – благодаря этому мяч перелетел Сарапия и оказался у Кушниренко. Богдан же стоял перед Волынцом, прошив голкипера. 1:1!

Таким образом, Полесье перевело игру в овертайм. В двух 15-ти минутах было всего три важных эпизода. Первый – гол СК Днепр-1 на 110-й, когда Пихаленок пробивал из-за пределов штрафной. Мяч попал в защитника, затем попал в Александра и отскочил на Танчика, а тот уже прошил Бойко – впрочем, взятие ворот не засчитали из-за офсайда.

Второй момент произошел ровно через минуту после этого эпизода. Теперь уже Полесье было близким к победе – Макуана замыкал прострел вдоль линии вратарской, но пробил точно в руки Волынцу. Третий же эпизод был связан с тяжелой травмой Назаренко.

Александр пытался достать мяч в подкате (причем очень опасном для Танчика), однако нога увязла в газоне. Как следствие, колено выгнулось в неестественном положении. Хавбек кричал на весь стадион, покинув поле на носилках.

В конце концов, свисток арбитра отправил команды в серию пенальти. Первым пробивал Гуцуляк – и Бойко парировал! Возможно, помогли записанные заранее подсказки. Слишком уж долго Денис рассматривал бутылку воды перед одним из ударов.

А все остальные игроки пробивали точно. В итоге, финальный свисток зафиксировал победу Полесья в серии пенальти (5:4). Житомиряне шагают в четвертьфинал Кубка Украины 2023/24!

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