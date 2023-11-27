Как сообщалось ранее, поединок 15-го тура УПЛ между Александрией и Оболонью был перенесен на неопределенное время из-за неблагоприятных погодных условий (сильный ливень). Поле на КСК Ника стало непригодным к проведению поединка из-за большого количества осадков.

Александрия – Оболонь: матч УПЛ официально перенесен

Возвращаясь из Александрии в Киев гости столкнулись в дороге с очередными трудностями – автобус с командой Оболонь попал под сильный снегопад.

"После официального решения о переносе поединка по причине осложнения погодных условий команда Оболонь отправилась домой. Однако, уже в Кировоградской области автобус с командой попал под страшный циклон с метелью. Движение в направлении Киева максимально затруднено. Зафиксировано усиление ветра до 35 м/с, на дорогах гололедица", – сообщает пресс-служба "пивоваров".

Напомним, уже более суток в Украине бушует непогода и снегопады – в результате осложнения погодных условий обесточены около 400 населенных пунктов в 10 областях.