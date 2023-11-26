Из-за неблагоприятных погодных условий (сильный ливень) главный арбитр Дмитрий Кривушкин принял решение о переносе игры. Поле на КСК Ника из-за обилия осадков стало непригодным к проведению поединка.

Динамо – Рух: стартовые составы и онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

Соответственно матч Александрия – Оболонь сегодня, 26 ноября, не состоится. Новую дату игру определят позже.

Напомним, после 14 туров чемпионата Украины обе команды имели по 13 очков и ведут борьбу за сохранение прописки в УПЛ. Команда Руслана Ротаня занимает 13 место таблицы. Оболонь идет 12-й.