Як повідомлялось раніше, поєдинок 15-го туру УПЛ між Олександрією та Оболонню було перенесено на невизначений час через несприятливі погодні умови (сильна злива). Поле на КСК Ніка стало непридатним до проведення поєдинку через велику кількість опадів.

Олександрія – Оболонь: матч УПЛ офіційно перенесений

Повертаючись з Олександрії до Києва гості зіткнулись у дорозі з черговими труднощами – автобус із командою Оболонь потрапив під сильний снігопад.

"Після офіційного рішення про перенесення поєдинку з причини ускладнення погодних умов команда Оболонь вирушила додому. Однак, вже у Кіровоградській області автобус з командою потрапив під страшний циклон з хуртовиною. Рух у напрямку Києва максимально ускладнений. Зафіксоване посилення вітру до 35 м/с, на дорогах ожеледиця", – повідомляє прес-служба "пивоварів".

Нагадаємо, вже понад добу в Україні вирує негода та снігопади – внаслідок ускладнення погодних умов знеструмлено близько 400 населених пунктів у 10 областях.