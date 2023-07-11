Экс-защитник Ингульца Дмитрий Нагиев продолжит карьеру в Оболони, сообщает официальный сайт "пивоваров".

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27-летний защитник в статусе свободного агента подписал соглашение на один сезон – до 30 июня 2024 года. В новом клубе он будет выступать под номером 33.

Еще одним новобранцем команды Валерия Иващенко стал нападающий Максим Ермоленко. Он также будет выступать за старую-новую команду (под номером 11) до лета следующего года.

Напомним, Нагиев – воспитанник Днепра. Успел поиграть за австрийский Карабах, азербайджанский Сумгаит (дважды), литовский Стумбрас, молдавское Динамо-Авто и Ингулец (1 ассист в 27 матчах прошлого сезона). Transfermarkt оценивает его в 400 тысяч евро.

25-летний Ермоленко выступал за Металлист 1925, Краматорск, Черноморец, а прошлую кампанию провел за Оболонь на правах аренды из одесского клуба. Теперь форвард стал полноценным игроком "пивоваров". Transfermarkt просит за него 50 тысяч евро.

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