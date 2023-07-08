Оболонь решила пролонгировать сотрудничество с целым рядом футболистов.

Оболонь на своем официальном сайте объявила о переподписании контрактов с 15 игроками команды.

Новичок УПЛ официально подписал двух игроков

Да, соглашения продлили: Назарий Федоривский, Артем Кичак, Александр Осман, Дмитрий Фатеев, Павел Лукьянчук, Даниил Карась, Егор Прокопенко, Сергей Косовский, Тарас Мороз, Виталий Груша, Руслан Черненко, Олег Слободян, Александр Чернов, Игорь Краснопир, Максим Ермоленко.

Оболонь не разглашает сроки, на которые продлила соглашения с игроками. Уже 29 июля киевский клуб начнет свое участие в УПЛ матчем против Колоса.

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