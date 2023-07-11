Екс-захисник Інгульця Дмитро Нагієв продовжить кар'єру в Оболоні, повідомляє офіційний сайт "пивоварів".

Новачок УПЛ продовжив контракти з 15 гравцями

27-річний оборонець у статусі вільного агента підписав угоду на один сезон – до 30 червня 2024 року. У новому клубі він виступатиме під номером 33.

Ще одним новобранцем команди Валерія Іващенка став нападник Максим Єрмоленко. Він також виступатиме за стару-нову команду (під номером 11) до літа наступного року.

Нагадаємо, Нагієв – вихованець Дніпра. Встиг пограти за австрійський Карабах, азербайджанський Сумгаїт (двічі), литовський Стумбрас, молдовське Динамо-Авто та Інгулець (1 асист у 27 матчах минулого сезону). Transfermarkt оцінює його у 400 тисяч євро.

25-річний Єрмоленко виступав за Металіст 1925, Краматорськ, Чорноморець, а минулу кампанію провів за Оболонь на правах оренди з одеського клубу. Тепер форвард став повноцінним гравцем "пивоварів". Transfermarkt править за нього 50 тисяч євро.

Кіпер-гренадер із Севастополя, бомбардир з англійським досвідом і талант з аматорського футболу: нові імена УПЛ