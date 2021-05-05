Директор киевского клуба Александр Резниченко опроверг информацию о том, что Павел Яковенко около недели вел переговоры относительно финансовой компенсации за досрочно разорванный контракт.

"Для нас, как для клуба, неприятно, что в некоторых СМИ выходит неправдивая информация о том, что Яковенко, извините за такое слово, вел переговоры или торговался относительно своей компенсации.

Оболонь официально объявила об отставке Яковенко

Хочу официально заявить от руководства Оболони. Яковенко ни одним словом не упомянул выплату какой-то финансовой компенсации, когда стало известно, что он покидает клуб. У тренера был действующий контракт до 30 июня 2021 года. Разошлись по обоюдному согласию сторон. Без любой компенсации. Яковенко получил свою трудовую книжку 28 апреля", – признался Резниченко в эфире Футбол News.

Напомним, Яковенко возглавлял Оболонь с октября 2020 года. Под его руководством команда выиграла 9 матчей, 2 раза сыграла вничью и потерпела 6 поражений. Сейчас Оболонь занимает в турнирной таблице Первой лиги девятую строчку.

Первая лига: Черноморец с привкусом скандала одолел тернопольскую Ниву, Оболонь неожиданно проиграла аутсайдеру