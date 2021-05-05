Директор київського клубу Олександр Різниченко заперечив інформацію про те, що Павло Яковенко близько тижня вів перемовини про фінансову компенсацію за достроково розірваний контракт.

"Для нас, як для клубу, неприємно, що в деяких ЗМІ виходить неправдива інформація про те, що Яковенко, вибачте за таке слово, вів переговори або торгувався щодо своєї компенсації.

Оболонь офіційно оголосила про відставку Яковенка

Хочу офіційно заявити від керівництва Оболоні. Яковенко жодним словом не згадав виплату якоїсь фінансової компенсації, коли стало відомо, що він залишає клуб. У тренера був чинний контракт до 30 червня 2021 року. Розійшлися за обопільної згоди сторін. Без будь-якої компенсації. Яковенко отримав свою трудову книжку 28 квітня", – зізнався Різниченко в ефірі Футбол News.

Нагадаємо, Яковенко очолював Оболонь з жовтня 2020 року. Під його керівництвом команда виграла 9 матчів, 2 рази зіграла внічию і зазнала 6 поразок. Нині Оболонь посідає у турнірній таблиці Першої ліги дев'яту сходинку.

Перша ліга: Чорноморець з присмаком скандалу здолав тернопільську Ниву, Оболонь несподівано програла аутсайдеру