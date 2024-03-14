Бывший главный тренер Шахтера Патрик ван Леувен действительно мог получить работу в Полесье – специалист уже работал на этой должности.

Ван Леувен действительно получил предложение от Полесья – житомиряне хотели видеть нидерландца директором академии клуба, сообщает ТаТоТаке.

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Бывшему наставнику Шахтера предлагали хорошие личные условия (детали не раскрываются), но ван Леувен отказался от такого варианта продолжения карьеры.

Напомним, нидерландец в свое время уже работал на аналогичной должности в Шахтере (2006-2013 годы). Впрочем, ван Леувен в последнее время сконцентрировался на работе главным тренером – поработал в Маккаби Тель-Авив, Заре и Шахтере.

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