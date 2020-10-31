Бывший защитник Динамо и Олимпика Павел Лукьянчук официально стал игроком Оболони.

Защитник подписал соглашение с Оболонью сроком на один год, сообщает официальный сайт клуба.

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Последним клубом Лукьянчука стал Олимпик, с которым он разорвал соглашение в начале октября. Отметим, что Павел является воспитанником Динамо, и успел поиграть за Верес и Кишварду.

К слову, Оболонь имеет в своем активе 7 очков в текущем розыгрыше Первой лиги после 7 сыгранных матчей, занимая 13 место.

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