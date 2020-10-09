Олимпик попрощался с двумя игроками – один из них уже нашел приют в Первой лиге
Донецкий Олимпик решил прекратить сотрудничество с двумя игроками защитного звена.
Защитники Павел Лукьянчук и Евгений Неплях уже не являются игроками донецкого клуба. Стороны решили обоюдно прекратить сотрудничество.
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Как информирует официальный сайт Олимпика, Лукьянчук во второй раз присоединился к клубу в сентябре 2019 года. За дончан Павел сыграл 12 матчей, в которых сумел отличиться 1 голом. А вот другой защитник Неплях подписал контракт с клубом всего месяц назад. На счету Евгения 1 поединок за команду Климовского в УПЛ.
Интересно, что Неплях сразу нашел себе новое место работы – Альянс из Первой лиги подписал контракт с защитником до конца текущего сезона.
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