Защитники Павел Лукьянчук и Евгений Неплях уже не являются игроками донецкого клуба. Стороны решили обоюдно прекратить сотрудничество.

Олимпик усилился игроком Лиона

Как информирует официальный сайт Олимпика, Лукьянчук во второй раз присоединился к клубу в сентябре 2019 года. За дончан Павел сыграл 12 матчей, в которых сумел отличиться 1 голом. А вот другой защитник Неплях подписал контракт с клубом всего месяц назад. На счету Евгения 1 поединок за команду Климовского в УПЛ.

Интересно, что Неплях сразу нашел себе новое место работы – Альянс из Первой лиги подписал контракт с защитником до конца текущего сезона.

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