Оболонь оголосила про трансфер Лук'янчука
09:44 - Читать на русском
Колишній захисник Динамо та Олімпіка Павло Лук'янчук офіційно став гравцем Оболоні.
Захисник підписав угоду з Оболонню терміном на один рік, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Останнім клубом Лук'янчука став Олімпік, з яким він розірвав угоду на початку жовтня. Зазначимо, що Павло є вихованцем Динамо, і встиг ще пограти за Верес та Кішварду.
До слова, Оболонь має в своєму активі 7 очок у поточному розіграші Першої ліги після 7 зіграних матчів, посідаючи 13 місце.
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