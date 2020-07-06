Оболонь-Бровар в матче с шестью голами упустила победу над Прикарпатьем и ухудшила шансы на выход в УПЛ

В рамках 22-го тура Первой лиги Прикарпатья на выезде вырвало волевую ничью у Оболонь-Бровара. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Первая лига 2019/20, 22-й тур.

Оболонь-Бровар – Прикарпатье – 3:3

Голы: Батальский, 38, 54, Безуглий, 45+3 – Барчук, 23 (пен.), Безуглий, 56 (аг.), Павлюк, 85

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Оболонь-Бровар, чтобы не отпускать от себя лидеров турнирной таблицы, должен был выигрывать у одного из аутсайдеров турнира – Прикарпатья. Однако первыми забили именно гости: "пивовары" нарушили правила в своей штрафной и Роман Барчук с отметки уверенно переиграл Назария Федоривского. Хозяева быстро пришли в себя и в середине тайма отыгрались – Александр Батальский расписался в воротах своей бывшей команды. В добавленное к первой сорокапятиминутке время воспитанник Шахтера Никита Безуглый удвоил преимущество "оболонцев".

Сразу после перерыва команды обменялись голами, причем забивали только хозяева: сначала дублем отметился Батальский, а через мгновение Безуглый срезал мяч в собственные ворота. За пять минут до окончания матча Олег Павлюк, вышедший на замену, сумел сравнять и поставить жирную точку в матче.

Ничья принесла Оболонь-Бровар 38 очков и оставила на седьмой строчке, Прикарпатье с 21-м пунктом поднялось на 12 место.

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