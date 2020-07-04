Первая лига: Металлист 1925 и Ингулец вырвались в лидеры, Агробизнес поднялся на пьедестал

Состоялись очередные поединки 22-го тура чемпионата Украины среди клубов Первой лиги. Отчеты о матчах читайте на Футбол 24.

Первая лига, 22 тур

Балканы – Минай – 0:2

Голы: Оринчак, 44, Глагола, 84

Агробизнес – Черкащина – 1:0

Гол: Бойчук, 83

Удаление: Цурупин, 59, Яцік, 90+4 (оба – Черкащина)

Нереализованный пенальти: Петров, 60 (Агробізнес)

Ингулец – Авангард – 3:2

Голы: Козак, 10, Мишуренко, 21, Ситчинава, 48 – Матяж, 62, Мурза, 90

Креминь – Волинь – 1:1

Голы: Сула, 53 – Кожанов, 90+1, (пен.)

Металлист 1925 – Горняк-Спорт – 2:1

Голы: Рибейро, 7, Романов, 30 – Корольков, 23, (пен.)

Удаление: Дяченко, 37 (Горняк-Спорт)

Минай на выезде уверенно переиграл Балканы. Подопечные Василия Кобина открыли счет в матче перед самым перерывом, отличился Оринчак. Во второй половине Минай удвоил свое преимущество – Глагола увеличил преимущество гостей. Тропанец один мяч отыграл, но Минай удержал победу, набрал 41 очко и расположился на четвертом месте.

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Агробизнес в большинстве минимально обыграл Черкащину. Поединок получился достаточно драматичным – гости остались вдевятером после удаления Цурупина и Яцыка. Петров не смог реализовать пенальти, но победу Агробизнесу принес Бойчук, выведя команду на третье место с 43 пунктами.

Ингулец в результативном поединке перестрелял Авангард. Подопечные Лавриненко установили крупное преимущество благодаря голам Козака, Мишуренко и Ситчинавы. Матяж и Мурза сделали отставание минимальным, однако Ингулец удержал победу и стал временным лидером Первой лиги.

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Волынь в компенсированное время вырвала ничью в матче с Кременем. Сула открыл счет в начале второй половины, но Кожанов в добавленное время реализовал пенальти и оставил лучанам шансы на выход в УПЛ – в активе Волыни 42 пункта.

Металлист 1925 минимально обыграл Горняк-Спорт. Рибейро вывел харьковчан вперед в счете на 7 минуте, но Корольков достаточно быстро восстановил паритет ударом с отметки. Однако уже на 30 минуте Романов установил окончательный счет и вывел Металлист 1925 на первое место в турнирной таблице с 44 очками.

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