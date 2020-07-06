Оболонь-Бровар у матчі з шістьма голами втратила перемогу над Прикарпаттям і погіршила шанси на вихід в УПЛ

У рамках 22-го туру Першої ліги Прикарпаття на виїзді вирвало вольову нічию у Оболонь-Бровара. Рахунок і звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Перша ліга 2019/20, 22-й тур.

Оболонь-Бровар – Прикарпаття – 3:3

Голи: Батальський, 38, 54, Безуглий, 45+3 – Барчук, 23 (пен.), Безуглий, 56 (аг.), Павлюк, 85

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Оболонь-Бровар, аби не відпускати від себе лідерів турнірної таблиці, мав вигравати у одного з аутсайдерів турніру – Прикарпаття. Однак першими забили саме гості: "пивовари" порушили правила у власному штрафному майданчику і Роман Барчук з позначки впевнено переграв Назарія Федорівського. Господарі швидко прийшли до тями і в середині тайму відігрались – Олександр Батальський розписався у воротах своєї колишньої команди. У доданий до першої сорокап'ятихвилинки час вихованець Шахтаря Микита Безуглий подвоїв перевагу "оболонців".

Одразу по перерві команди обмінялись голами, при чому забивали лише господарі: спочатку дублем відзначився Батальський, а за мить Безуглий зрізав м'яч у власні ворота. За п'ять хвилин до закінчення матчу Олег Павлюк, який вийшов на заміну, зумів зрівняти і поставити жирну крапку у матчі.

Нічия принесла Оболонь-Бровару 38 очок і залишила на сьомій сходинці, Прикарпаття з 21-м пунктом піднялось на 12 місце.

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