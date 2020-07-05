toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Первая лига
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЗАРЯ - АЛЕКСАНДРИЯ ВИЛЬЯРРЕАЛ - БАРСЕЛОНА АТЛЕТИК - РЕАЛ МАДРИД

Ковалец впервые потерял очки с Черноморцем – одесситов остановил Николаев

5 июля 21:47 - Читати українською
Ковалец впервые потерял очки с Черноморцем – одесситов остановил Николаев
Черноморец – Николаев – 0: 0

Черноморец не смог продолжить свою победную поступь, которая началась после возобновления Первой лиги.

 

Первая лига, 22 тур

Черноморец – Николаев – 0: 0

Сергей Ковалец в двух своих дебютных матчах во главе одесситов разобрался с Волынью и Прикарпатьем, но Николаев оказался не под силу.

Карпаты решили играть в Первой лиге в следующем сезоне – часть руководителей УАФ может сорвать планы львовян, – СМИ

Хозяева имели заметное преимущество на протяжении большей части матча, однако до голов дело не дошло. Уверенно действовала защита Николаева вместе с голкипером Шелиховым, а порой промахивались и сами игроки Черноморца. В итоге единственный матч дня в Первой лиге завершился нулями.

Ничья позволила Черноморцу набрать 28 очков – десятое место. Николаев расположился на одну ступеньку ниже, но имеет на целых шесть пунктов меньше.

"Шахтер мог забить 10", или Момент, когда слова закончились: сокрушительная реакция на крах Динамо и призрак Блохина

blog_ava
Лунин парировал пенальти и удивил еще одним компонентом игры, но не спас Овьедо от поражения лидеру Сегунды
5 июля
13759
Теги
Сергей Сергей Ковалец Черноморец - Николаев Черноморец Николаев Николаев Первая лига
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
13
час
:
36
мин
Оболонь-Бровар
19:00
Прикарпатье
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук