Ковалец впервые потерял очки с Черноморцем – одесситов остановил Николаев

Черноморец не смог продолжить свою победную поступь, которая началась после возобновления Первой лиги.

Первая лига, 22 тур

Черноморец – Николаев – 0: 0

Сергей Ковалец в двух своих дебютных матчах во главе одесситов разобрался с Волынью и Прикарпатьем, но Николаев оказался не под силу.

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Хозяева имели заметное преимущество на протяжении большей части матча, однако до голов дело не дошло. Уверенно действовала защита Николаева вместе с голкипером Шелиховым, а порой промахивались и сами игроки Черноморца. В итоге единственный матч дня в Первой лиге завершился нулями.

Ничья позволила Черноморцу набрать 28 очков – десятое место. Николаев расположился на одну ступеньку ниже, но имеет на целых шесть пунктов меньше.

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