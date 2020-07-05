Ковалец впервые потерял очки с Черноморцем – одесситов остановил Николаев

Черноморец не смог продолжить свою победную поступь, которая началась после возобновления Первой лиги.
Первая лига, 22 тур
Черноморец – Николаев – 0: 0
Сергей Ковалец в двух своих дебютных матчах во главе одесситов разобрался с Волынью и Прикарпатьем, но Николаев оказался не под силу.
Карпаты решили играть в Первой лиге в следующем сезоне – часть руководителей УАФ может сорвать планы львовян, – СМИ
Хозяева имели заметное преимущество на протяжении большей части матча, однако до голов дело не дошло. Уверенно действовала защита Николаева вместе с голкипером Шелиховым, а порой промахивались и сами игроки Черноморца. В итоге единственный матч дня в Первой лиге завершился нулями.
Ничья позволила Черноморцу набрать 28 очков – десятое место. Николаев расположился на одну ступеньку ниже, но имеет на целых шесть пунктов меньше.
"Шахтер мог забить 10", или Момент, когда слова закончились: сокрушительная реакция на крах Динамо и призрак Блохина