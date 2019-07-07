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Оболонь-Бровар сорвала товарищескую игру со Львовом – Блавацкий назвал киевлян "несолидными" и "легкомысленными"

22:28 8 Читати українською
Оболонь-Бровар сорвала товарищескую игру со Львовом – Блавацкий назвал киевлян "несолидными" и "легкомысленными"
Богдан Блавацкий / Фото ТК Футбол

Далеко не у всех украинских команд межсезонная подготовка проходит без лишних проблем.

Оболонь-Бровар нарушила договоренность со Львовом о спарринге, который должен был состояться 14 июля.

"В конце июня главный тренер Оболони-Бровар Сергей Ковалец предложил ПФК Львов провести товарищескую игру. Была согласована дата – 14 июля, а также предложенные нами места проведения спарринга – Львов или Добротвор. В свою очередь, киевляне выразили желание сыграть этот матч в Червонограде, и мы решили пойти им навстречу.

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Несколько дней назад было выяснено, что стадион в Червонограде не имеет надлежащих условий для проведения там футбольного поединка между командами такого уровня. И поэтому наш клуб в оперативном порядке предложил перенести этот матч на львовский стадион Сокол.

Но оказалось, что Оболонь-Бровар и вообще не собирается ехать во Львов. Сергей Ковалец сообщил о том, что руководство "пивоваров" дало отбой, и эта игра не состоится. Интересно, что две недели назад было принято обоюдное решение об организации матча на Львовщине, все это время я держал связь с наставником киевской команды. А за неделю до игры клуб просто отказался от существующих договоренностей, а наставник перебросил ответственность за это решение на руководство "пивоваров".

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Я 25 лет занимаюсь тренерской деятельностью, и в этом случае откровенно удивлен такой несолидностью и легкомыслием со стороны Оболони-Бровар. Тем более, что это уже не впервые – в прошлом сезоне ПФК Львов также имел договоренность об организации игры с киевлянами, которая в итоге не состоялась из-за отказа соперников.

Хорошо, что нам удалось за короткий промежуток времени найти спарринг-партнера на эту дату. 14 июля в 17:00 на Соколе ПФК Львов встретится в товарищеском матче с ивано-франковским Прикарпатьем", – официальный сайт Львова цитирует главного тренера команды Богдана Блавацкого.

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