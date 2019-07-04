Блавацкий: На первом сборе Львов просмотрел ряд футболистов, которые могут пополнить состав команды

Главный тренер ФК Львов Богдан Блавацкий подвел итоги первого тренировочного сбора команды в подготовке к сезону 2019/2020.

"Первый сбор завершился, он оказался достаточно информативным. Пытались восстановить физическое и функциональное состояние игроков до того уровня, который они имели во время соревновательного периода. Также просмотрели ряд футболистов, которые могут пополнить состав команды.

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Хотелось бы, чтобы к старту второго сбора ребята подошли здоровыми. И Мартан, и Пернамбуко, не доиграли матч с Агробизнесом, и другие игроки, имеющие микротравмы. То же самое касается Сабино. Его сильно не хватает в середине поля. Как только восстановится от травмы – вернется к тренировкам и играм.

Второй сбор будет более интенсивным, ведь мы должны подойти к началу чемпионата во всеоружии. Хочется, чтобы все игроки были в строю. Думаю, игры с Оболонью-Бровар и Волынью будут еще интереснее, чем последняя из Агробизнеса", – цитирует Блавацкого пресс-служба Львова.

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