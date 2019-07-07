Оболонь-Бровар зірвала товариську гру зі Львовом – Блавацький назвав киян "несолідними" і "легковажними"

Далеко не у всіх українських команд міжсезонна підготовка проходить без зайвих проблем.

Оболонь-Бровар порушила домовленість зі Львовом щодо спарингу, який мав відбутися 14 липня.

"Наприкінці червня головний тренер Оболоні-Бровар Сергій Ковалець запропонував ПФК Львів провести товариську гру. Була узгоджена дата – 14 липня, а також запропоновані нами місця проведення спарингу – Львів або Добротвір. Своєю чергою, кияни висловили бажання зіграти цей матч у Червонограді, і ми вирішили піти їм назустріч.

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Кілька днів тому було з’ясовано, що стадіон у Червонограді не має належних умов для проведення там футбольного поєдинку між командами такого рівня. І тому наш клуб в оперативному порядку запропонував перенести цей матч на львівський стадіон Сокіл.

Але виявилося, що Оболонь-Бровар і взагалі не збирається їхати до Львова. Сергій Ковалець повідомив про те, що керівництво "пивоварів" дало відбій, і ця гра не відбудеться. Цікаво, що два тижні тому було прийняте обопільне рішення про організацію матчу на Львівщині, увесь цей час я тримав зв’язок з наставником київської команди. А за тиждень до гри клуб просто відмовився від існуючих домовленостей, а наставник перекинув відповідальність за це рішення на керівництво "пивоварів".

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Я 25 років займаюся тренерською діяльністю, і в цьому випадку відверто здивований такою несолідністю та легковажністю з боку Оболоні-Бровар. Тим більше, що це вже не вперше – минулого сезону ПФК Львів також мав домовленість про організацію гри з киянами, яка у підсумку не відбулася через відмову суперників.

Добре, що нам вдалося за короткий проміжок часу знайти спаринг-партнера на цю дату. 14 липня о 17:00 на Соколі ПФК Львів зустрінеться у товариському матчі з івано-франківським Прикарпаттям", – офіційний сайт Львова цитує головного тренера команди Богдана Блавацького.

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