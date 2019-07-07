Заря отменила контрольный матч против Пролетера

У луганчан возникли проблемы во время межсезонных сборов.

Команда Виктора Скрипника отменила спарринг против сербского Пролетера из-за непогоды.

Шахтер снова проведет два спарринга в один день – на этот раз соперниками станут команды из Австрии и Сербии

В Словении, где пятая команда УПЛ готовится к сезону 2019/2020, поднялся сильный ветер с дождем и грозами. В связи с этим игра с представителем чемпионата Сербии не состоится, информирует официальный сайт Зари. Матч был запланирован на 19:00.

Вместо него луганчане готовятся 8 июля провести контрольный поединок против хорватской Риеки в 12:00.