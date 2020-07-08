Оболонь-Бровар объявила о смене главного тренера

Оболонь-Бровар снова вынуждена менять наставника в течение текущего сезона.

Олег Мазуренко ушел в отпуск до конца сезона 2019/2020, сообщает официальный сайт киевского клуба.

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Исполняющим обязанности главного тренера назначен Валерий Иващенко. 39-летний специалист выступал за Оболонь-Бровар в статусе игрока, а после завершения карьеры начал здесь свой тренерский путь. Иващенко уже имел опыт временной работы главным тренером "пивоваров" в 2017 году.

Добавим, что это не первая смена на тренерском мостике Оболони-Бровар в сезоне – в январе Мазуренко заменил Сергея Ковальца. После 22 туров команда занимает седьмую строчку Первой лиги, имея в своем активе 39 очков.

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