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Оболонь-Бровар оголосила про зміну головного тренера

15:52 - Читать на русском
Оболонь-Бровар оголосила про зміну головного тренера
Валерій Іващенко / Сайт Оболоні-Бровар

Оболонь-Бровар вкотре змушена змінювати наставника упродовж поточного сезону.

Олег Мазуренко пішов у відпустку до завершення сезону 2019/2020, інформує офіційний сайт київського клубу.

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Виконувачем обов'язків головного тренера призначений Валерій Іващенко. 39-річний фахівець виступав за Оболонь-Бровар у статусі гравця, а після завершення кар'єри розпочав тут свій тренерський шлях. Іващенко вже мав досвід тимчасової роботи головним тренером "пивоварів" у 2017 році.

Додамо, що це не перша зміна на тренерському містку Оболоні-Бровар в сезоні – у січні Мазуренко замінив Сергія Ковальця. Після 22 турів команда посідає сьому сходинку Першої ліги, маючи у своєму активі 39 очок.

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Теги
Перша ліга Олег Олег Мазуренко Валерій Валерій Іващенко Оболонь-Бровар Оболонь-Бровар
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