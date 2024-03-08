Обмен волейбольными пенальти в видеообзоре матча Металлист 1925 – ЛНЗ – 1:1
20:28 - Читати українською
Металлист 1925 и ЛНЗ поделили очки в 20-м туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча.
завершено
Сергей Рыбалка 76’
76’ Сергей Рыбалка
Соперники никак не могли "размочить" счет, пока не начали размахивать руками в штрафной площадке. Первым в волейбол сыграл опытный Имереков, а Рыбалка четко реализовал пенальти.
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Через 10 минут история повторилась уже у ворот ЛНЗ – "отблагодарил" Рыбалка. К точке подошел Юрченко и установил финальные 1:1. Виктор Скрипник с третьей попытки не смог одержать дебютную победу во главе Металлиста 1925.
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