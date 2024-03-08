Металлист 1925 и ЛНЗ поделили очки в 20-м туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча.

Соперники никак не могли "размочить" счет, пока не начали размахивать руками в штрафной площадке. Первым в волейбол сыграл опытный Имереков, а Рыбалка четко реализовал пенальти.

Металлист 1925 прервал 7-матчевую серию поражений, расписав ничью с ЛНЗ – команды забивали только с пенальти

Через 10 минут история повторилась уже у ворот ЛНЗ – "отблагодарил" Рыбалка. К точке подошел Юрченко и установил финальные 1:1. Виктор Скрипник с третьей попытки не смог одержать дебютную победу во главе Металлиста 1925.