Обмін волейбольними пенальті у відеоогляді матчу Металіст 1925 – ЛНЗ – 1:1
20:28 - Читать на русском
Металіст 1925 та ЛНЗ поділили очки у 20-му турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу.
завершено
Сергій Рибалка 76’
76’ Сергій Рибалка
Суперники ніяк не могли "розмочити" рахунок, допоки не почали розмахувати руками у карному майданчику. Першим у волейбол зіграв досвідчений Імереков, а Рибалка чітко реалізував пенальті.
Металіст 1925 перервав 7-матчеву серію поразок, розписавши нічию з ЛНЗ – команди забивали тільки з пенальті
За 10 хвилин історія повторилась вже біля воріт ЛНЗ – "віддячив" Рибалка. До позначки підійшов Юрченко та встановив фінальні 1:1. Віктор Скрипник з третьої спроби не зміг здобути дебютну перемогу на чолі Металіста 1925.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter