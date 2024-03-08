Металіст 1925 та ЛНЗ поділили очки у 20-му турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Суперники ніяк не могли "розмочити" рахунок, допоки не почали розмахувати руками у карному майданчику. Першим у волейбол зіграв досвідчений Імереков, а Рибалка чітко реалізував пенальті.

Металіст 1925 перервав 7-матчеву серію поразок, розписавши нічию з ЛНЗ – команди забивали тільки з пенальті

За 10 хвилин історія повторилась вже біля воріт ЛНЗ – "віддячив" Рибалка. До позначки підійшов Юрченко та встановив фінальні 1:1. Віктор Скрипник з третьої спроби не зміг здобути дебютну перемогу на чолі Металіста 1925.