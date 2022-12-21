Северная Македония в прошлом году впервые вышла на Евро. Исторический прорыв, который стал возможен благодаря тренеру Игорю Ангеловски. На чемпионате Европы македонцы проиграли все три матча группы, в том числе сборной Украины. Как оказалось, тогда у наших соперников было много закулисных неприятностей.

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"Нам соврали, что во время пребывания в Бухаресте на период первых матчей Евро-2020 проживание для семей футболистов оплатила федерация. Но в итоге игрокам выставили счета, которые они должны были покрыть из своего кармана. А вот всякие почтенные вип-гости жили за счет федерации", – рассказывает Ангеловски.

"Представьте, на прощальный матч Горана Пандева в Амстердаме даже не позвали его семью. Премии распределял сам президент, без капитана Пандева, без тренера. Поэтому футболисты получили меньше обещанных сумм, а деньги пошли на покрытие долгов федерации", – говорит тренер для издания Sport1.

Ангеловски покинул сборную после Евро-2020, но поделился инсайдами из команды в последующий период. Северная Македония еще какое-то время продержалась на высоком уровне. Заняла второе место в группе в квалификации на ЧМ-2022, после чего выбила Италию в плей-офф и остановилась в шаге от Мундиаля, проиграв Португалии.

"Македонская федерация превратилась в туристическое агентство. Все разрушается. Вместо нормального спарринга команду послали на закрытый матч с Саудовской Аравией. Чиновникам важнее слетать в Дубай и набить самолет лишними людьми, у которых даже билетов не было.

Наша сборная единственная в мире 10 лет играет в одной форме, пока другие меняют дизайн перед каждым большим турниром или квалификацией. К Евро-2020 федерация хотела обновить футболку, но все провалилось. Та же форма с 2012 года", – возмущается бывший наставник Северной Македонии.

Сборная Украины снова встретится с Северной Македонией уже в рамках отбора на Евро-2024. Матчи запланированы на июнь и октябрь 2023 года. За текущий год македонцы выиграли всего три матча из 11 – против Италии и две победы над Гибралтаром. В то же время, проиграли Грузии, Болгарии, Азербайджану и Саудовской Аравии.

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